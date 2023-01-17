Ксения Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1709

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1707 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1732

Сын: Тимофей Семенович

Отец ребёнка: Семен Арефьевич

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1734

Сын: Иван Семенович

Отец ребёнка: Семен Арефьевич

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1735

Дочь: Матрона Семеновна

Отец ребёнка: Семен Арефьевич

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1737

Дочь: Евдокия Семеновна

Отец ребёнка: Семен Арефьевич

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.10.1742

Сын: Александр Семенович

Отец ребёнка: Семен Арефьевич

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Никифор Семенович

Отец ребёнка: Семен Арефьевич

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1745

Сын: Егор Семенович

Отец ребёнка: Семен Арефьевич

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Арефьевич

Место жительства
Неизвестно
Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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