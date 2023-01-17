Ксения Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1709
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1732
Сын: Тимофей Семенович
Отец ребёнка: Семен Арефьевич
Рождение ребёнка
1734
Сын: Иван Семенович
Отец ребёнка: Семен Арефьевич
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Матрона Семеновна
Отец ребёнка: Семен Арефьевич
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Евдокия Семеновна
Отец ребёнка: Семен Арефьевич
Рождение ребёнка
04.10.1742
Сын: Александр Семенович
Отец ребёнка: Семен Арефьевич
Рождение ребёнка
1743
Сын: Никифор Семенович
Отец ребёнка: Семен Арефьевич
Рождение ребёнка
1745
Сын: Егор Семенович
Отец ребёнка: Семен Арефьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Арефьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно