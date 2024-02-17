Авдотья Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786 ст.
Отец: Гавриил
Рождение ребёнка
1802 ст.
Дочь: Анисья Парфентьевна
Отец ребёнка: Панфер Анфиногенович
Рождение ребёнка
1804 ст.
Дочь: Фёкла Парфентьевна
Отец ребёнка: Панфер Анфиногенович
Рождение ребёнка
1807 ст.
Дочь: Варвара Парфентьевна
Отец ребёнка: Панфер Анфиногенович
Рождение ребёнка
1808 ст.
Сын: Михаил Парфентьевич
Отец ребёнка: Панфер Анфиногенович
Рождение ребёнка
1813 ст.
Сын: Николай Парфентьевич
Отец ребёнка: Панфер Анфиногенович
Рождение ребёнка
1815 ст.
Дочь: Гавриил Парфентьевич
Отец ребёнка: Панфер Анфиногенович
Рождение ребёнка
1819 ст.
Сын: Иван Парфентьевич
Отец ребёнка: Панфер Анфиногенович
Рождение ребёнка
1823 ст.
Сын: Семён Парфентьевич
Отец ребёнка: Панфер Анфиногенович
Рождение ребёнка
1826 ст.
Дочь: Авдотья Парфентьевна
Отец ребёнка: Панфер Анфиногенович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Панфер Анфиногенович
Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно