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Авдотья Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786 ст.

Отец: Гавриил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802 ст.

Дочь: Анисья Парфентьевна

Отец ребёнка: Панфер Анфиногенович

Рождение ребёнка
1804 ст.

Дочь: Фёкла Парфентьевна

Отец ребёнка: Панфер Анфиногенович

Рождение ребёнка
1807 ст.

Дочь: Варвара Парфентьевна

Отец ребёнка: Панфер Анфиногенович

Рождение ребёнка
1808 ст.

Сын: Михаил Парфентьевич

Отец ребёнка: Панфер Анфиногенович

Рождение ребёнка
1813 ст.

Сын: Николай Парфентьевич

Отец ребёнка: Панфер Анфиногенович

Рождение ребёнка
1815 ст.

Дочь: Гавриил Парфентьевич

Отец ребёнка: Панфер Анфиногенович

Рождение ребёнка
1819 ст.

Сын: Иван Парфентьевич

Отец ребёнка: Панфер Анфиногенович

Рождение ребёнка
1823 ст.

Сын: Семён Парфентьевич

Отец ребёнка: Панфер Анфиногенович

Рождение ребёнка
1826 ст.

Дочь: Авдотья Парфентьевна

Отец ребёнка: Панфер Анфиногенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панфер Анфиногенович

Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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