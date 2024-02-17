Михаил Парфентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808 ст.
Дата смерти19.09.1889 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Парфенов Лукьян Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гликерья Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
С 1833 по 1834 ст.
Дочь: Афимия Михайловна
Мать ребёнка: Настасья
Рождение ребёнка
1841 ст.
Сын: Егор Михайлович
Мать ребёнка: Гликерья Гавриловна
Рождение ребёнка
1843 ст.
Сын: Панферов Филлип Михайлович
Мать ребёнка: Гликерья Гавриловна
Рождение ребёнка
02.02.1846 ст.
Дочь: Агапова Агапия (Агафья) Михайловна
Мать ребёнка: Гликерья Гавриловна
Рождение ребёнка
1852 ст.
Дочь: Фёкла Михайловна
Мать ребёнка: Гликерья Гавриловна
Смерть
19.09.1889 ст.
От старости
Похороны
21.09.1889 ст.
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
На приходском кладбище