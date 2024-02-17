Михаил Парфентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихаил Парфентьевич

Михаил Парфентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808 ст.

Дата смерти

19.09.1889 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808 ст.

Отец: Панфер (Парфентий) Анфиногенович

Мать: Авдотья Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Парфенов Лукьян Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гликерья Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья

Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
С 1833 по 1834 ст.

Дочь: Афимия Михайловна

Мать ребёнка: Настасья

Рождение ребёнка
1841 ст.

Сын: Егор Михайлович

Мать ребёнка: Гликерья Гавриловна

Рождение ребёнка
1843 ст.

Сын: Панферов Филлип Михайлович

Мать ребёнка: Гликерья Гавриловна

Рождение ребёнка
02.02.1846 ст.

Дочь: Агапова Агапия (Агафья) Михайловна

Мать ребёнка: Гликерья Гавриловна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1852 ст.

Дочь: Фёкла Михайловна

Мать ребёнка: Гликерья Гавриловна

Смерть
19.09.1889 ст.
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
От старости
Похороны
21.09.1889 ст.
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
На приходском кладбище

Мы используем куки для улучшения работы сайта.