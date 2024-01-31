Роудермель Андрей Кондратьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1970
ПолМужской
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Роудермель Кондратий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ротермель Анатолий Андреевич
Мать ребёнка: Симонова Наталья Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1918
Сын: Ротермель Владимир Андреевич
Мать ребёнка: Симонова Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Якоб (Ротермель) Лариса (Вильгельмина) Андреевна
Мать ребёнка: Симонова Наталья Алексеевна
Смерть
1970