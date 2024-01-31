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Роудермель Андрей Кондратьевич

Место рождения

Нальчик, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1970

Пол

Мужской

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Роудермель Кондратий

Мать: не указана

Нальчик, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ротермель Анатолий Андреевич

Мать ребёнка: Симонова Наталья Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1918

Сын: Ротермель Владимир Андреевич

Мать ребёнка: Симонова Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Якоб (Ротермель) Лариса (Вильгельмина) Андреевна

Мать ребёнка: Симонова Наталья Алексеевна

Смерть
1970

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