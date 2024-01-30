Симонова Наталья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1975
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Симонов Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ротермель Анатолий Андреевич
Отец ребёнка: Роудермель Андрей Кондратьевич
Рождение ребёнка
1918
Сын: Ротермель Владимир Андреевич
Отец ребёнка: Роудермель Андрей Кондратьевич
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Якоб (Ротермель) Лариса (Вильгельмина) Андреевна
Отец ребёнка: Роудермель Андрей Кондратьевич
Смерть
1975