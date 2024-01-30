Симонова Наталья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симонова Наталья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Симонов Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ротермель Анатолий Андреевич

Отец ребёнка: Роудермель Андрей Кондратьевич

Рождение ребёнка
1918

Сын: Ротермель Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Роудермель Андрей Кондратьевич

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Якоб (Ротермель) Лариса (Вильгельмина) Андреевна

Отец ребёнка: Роудермель Андрей Кондратьевич

Смерть
1975

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