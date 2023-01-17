Кристина Иванова
Место рождения
Дата рождения1760 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778 ст.
Сын: Ефим Ефимов
Отец ребёнка: Ефим Константинов
Рождение ребёнка
1780 ст.
Сын: Роман Ефимов
Отец ребёнка: Ефим Константинов
Рождение ребёнка
1782 ст.
Дочь: Степанида Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Константинов
Рождение ребёнка
1785 ст.
Дочь: Домна Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Константинов
Рождение ребёнка
1788 ст.
Сын: Афимья Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Константинов
Рождение ребёнка
1791 ст.
Дочь: Матрёна Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Константинов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефим Константинов
Смерть
Неизвестно