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Кристина Иванова

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Место рождения

Волково, Узловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1760 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1759 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Волково, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1778 ст.

Сын: Ефим Ефимов

Отец ребёнка: Ефим Константинов

Волково, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1780 ст.

Сын: Роман Ефимов

Отец ребёнка: Ефим Константинов

Волково, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1782 ст.

Дочь: Степанида Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Константинов

Волково, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1785 ст.

Дочь: Домна Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Константинов

Волково, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1788 ст.

Сын: Афимья Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Константинов

Волково, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1791 ст.

Дочь: Матрёна Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Константинов

Волково, Узловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефим Константинов

Волково, Узловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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