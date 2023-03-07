Ефим Константинов
Место рождения
Дата рождения1759 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759 ст.
Отец: Константин Корнеев
Мать: Василиса Федотова
Рождение ребёнка
1778 ст.
Сын: Ефим Ефимов
Мать ребёнка: Кристина Иванова
Рождение ребёнка
1780 ст.
Сын: Роман Ефимов
Мать ребёнка: Кристина Иванова
Рождение ребёнка
1782 ст.
Дочь: Степанида Ефимова
Мать ребёнка: Кристина Иванова
Рождение ребёнка
1785 ст.
Дочь: Домна Ефимова
Мать ребёнка: Кристина Иванова
Рождение ребёнка
1788 ст.
Сын: Афимья Ефимова
Мать ребёнка: Кристина Иванова
Рождение ребёнка
1791 ст.
Дочь: Матрёна Ефимова
Мать ребёнка: Кристина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кристина Иванова
Смерть
Неизвестно