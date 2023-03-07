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Ефим Константинов

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Место рождения

Волково, Узловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1759 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759 ст.

Отец: Константин Корнеев

Мать: Василиса Федотова

Волково, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1778 ст.

Сын: Ефим Ефимов

Мать ребёнка: Кристина Иванова

Волково, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1780 ст.

Сын: Роман Ефимов

Мать ребёнка: Кристина Иванова

Волково, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1782 ст.

Дочь: Степанида Ефимова

Мать ребёнка: Кристина Иванова

Волково, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1785 ст.

Дочь: Домна Ефимова

Мать ребёнка: Кристина Иванова

Волково, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1788 ст.

Сын: Афимья Ефимова

Мать ребёнка: Кристина Иванова

Волково, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1791 ст.

Дочь: Матрёна Ефимова

Мать ребёнка: Кристина Иванова

Волково, Узловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кристина Иванова

Волково, Узловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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