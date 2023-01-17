Агапов Иоаким Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1878
Отец: Агапов Василий Романович
Мать: Агапова Анна Михайловна
Алфавитный населенный список прихожан Владимировского собора села Красный Яр Красноярского уезда Астраханской губернии в 1895 г. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-4-D-2 файл 5 номер 22
Бракосочетание
30.01.1905 ст.
Жена: Агапова Анна Ивановна
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: казак Красноярской станицы Иоаким Васильевич Агапов -25 лет Невеста: Красноярская мещанка Анна Ивановна Ильина - 18,5 лет Поручители: Красноярский казак Иван Иванович Куранов и Красноярские мещ... Показать все
Смерть
Неизвестно