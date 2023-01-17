Агапов Иоаким Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агапов Иоаким Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1851 г.р.

Мать

Вычислено 1859 г.р.

Жена

Вычислено 1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1878

Отец: Агапов Василий Романович

Мать: Агапова Анна Михайловна

Алфавитный населенный список прихожан Владимировского собора села Красный Яр Красноярского уезда Астраханской губернии в 1895 г. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-4-D-2 файл 5 номер 22
Бракосочетание
30.01.1905 ст.

Жена: Агапова Анна Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: казак Красноярской станицы Иоаким Васильевич Агапов -25 лет Невеста: Красноярская мещанка Анна Ивановна Ильина - 18,5 лет Поручители: Красноярский казак Иван Иванович Куранов и Красноярские мещ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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