Агапова (Ильина) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгапова (Ильина) Анна Ивановна

Агапова (Ильина) Анна Ивановна

avatar

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
30.01.1905 ст.

Муж: Агапов Иоаким Васильевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: казак Красноярской станицы Иоаким Васильевич Агапов -25 лет Невеста: Красноярская мещанка Анна Ивановна Ильина - 18,5 лет Поручители: Красноярский казак Иван Иванович Куранов и Красноярские мещ... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close