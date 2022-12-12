Агапова (Ильина) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1905 ст.
Жених: казак Красноярской станицы Иоаким Васильевич Агапов -25 лет Невеста: Красноярская мещанка Анна Ивановна Ильина - 18,5 лет Поручители: Красноярский казак Иван Иванович Куранов и Красноярские мещ... Показать все
Смерть
Неизвестно