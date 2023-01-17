Агапова Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агапова Анна Михайловна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1859

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1851 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Около 1875

Муж: Агапов Василий Романович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Алфавитный населенный список прихожан Владимировского собора села Красный Яр Красноярского уезда Астраханской губернии в 1895 г. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-4-D-2 файл 5 номер 22
Рождение ребёнка
Вычислено 1878

Сын: Агапов Иоаким Васильевич

Отец ребёнка: Агапов Василий Романович

Алфавитный населенный список прихожан Владимировского собора села Красный Яр Красноярского уезда Астраханской губернии в 1895 г. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-4-D-2 файл 5 номер 22
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