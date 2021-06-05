Гайфуллина (Мальцева) Надежда Меркурьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайфуллина (Мальцева) Надежда Меркурьевна

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Место рождения

Осинники, Осинниковский, Кемеровская область

Дата рождения

05.10.1939

Дата смерти

05.06.2021

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1939

Отец: Мальцев Меркурий Андреевич

Мать: Мальцева Александра

Осинники, Осинниковский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
08.06.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гайфуллин Наиль Габдуллович

Осинники, Осинниковский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гайфуллин Игорь Наилевич

Отец ребёнка: Гайфуллин Наиль Габдуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Власова Светлана Наилевна

Отец ребёнка: Гайфуллин Наиль Габдуллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гайфуллин Наиль Габдуллович

Смерть
05.06.2021
Аднагулово, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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