Гайфуллина (Мальцева) Надежда Меркурьевна
Место рождения
Дата рождения05.10.1939
Дата смерти05.06.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1939
Отец: Мальцев Меркурий Андреевич
Мать: Мальцева Александра
Рождение ребёнка
08.06.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гайфуллин Наиль Габдуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гайфуллин Наиль Габдуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Власова Светлана Наилевна
Отец ребёнка: Гайфуллин Наиль Габдуллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.06.2021
Аднагулово, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан