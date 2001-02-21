Мальцева Александра Петровна
Место рожденияЕленовка, Полтавский р-н, Челябинская обл.
Дата рождения05.08.1918
Дата смерти21.02.2001
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1918
Еленовка, Полтавский р-н, Челябинская обл.
Бракосочетание
07.06.1937
Березники, Артемовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.10.1939
Дочь: Гайфуллина Надежда Меркурьевна
Отец ребёнка: Мальцев Меркурий Андреевич
Осинники, Осинниковский, Кемеровская область
Смерть
21.02.2001