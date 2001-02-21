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Мальцева Александра Петровна

Место рождения

Еленовка, Полтавский р-н, Челябинская обл.

Дата рождения

05.08.1918

Дата смерти

21.02.2001

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1918

Отец: Дегтярёв Пётр Константинович

Мать: Дегтярёва Надежда Трофимовна

Еленовка, Полтавский р-н, Челябинская обл.
Бракосочетание
07.06.1937

Муж: Мальцев Меркурий Андреевич

Березники, Артемовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.10.1939

Дочь: Гайфуллина Надежда Меркурьевна

Отец ребёнка: Мальцев Меркурий Андреевич

Осинники, Осинниковский, Кемеровская область
Смерть
21.02.2001
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