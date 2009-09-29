Гайфуллин Наиль Габдуллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1936
Дата смерти29.09.2009
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1936
Отец: Гайфуллин Габдулла
Мать: Гайфуллина Хадия
Рождение ребёнка
08.06.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гайфуллина Надежда Меркурьевна
Осинники, Осинниковский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гайфуллина Надежда Меркурьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Власова Светлана Наилевна
Мать ребёнка: Гайфуллина Надежда Меркурьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.09.2009
Аднагулово, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан