Гайфуллин Наиль Габдуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайфуллин Наиль Габдуллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1936

Дата смерти

29.09.2009

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1936

Отец: Гайфуллин Габдулла

Мать: Гайфуллина Хадия

Рождение ребёнка
08.06.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гайфуллина Надежда Меркурьевна

Осинники, Осинниковский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гайфуллин Игорь Наилевич

Мать ребёнка: Гайфуллина Надежда Меркурьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Власова Светлана Наилевна

Мать ребёнка: Гайфуллина Надежда Меркурьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гайфуллина Надежда Меркурьевна

Смерть
29.09.2009
Аднагулово, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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