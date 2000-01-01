Погодина (Жукаркина) Антонина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: Жукаркин Василий
Мать: Жукаркина Акулина
Рождение ребёнка
1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Погодин Николай Иванович
Рождение ребёнка
02.01.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Погодин Николай Иванович
Смерть
Неизвестно