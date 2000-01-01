Погодина (Жукаркина) Антонина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погодина (Жукаркина) Антонина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Жукаркин Василий

Мать: Жукаркина Акулина

Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Погодин Николай Иванович

Рождение ребёнка
02.01.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Погодин Николай Иванович

Смерть
Неизвестно
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