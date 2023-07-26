Пюкшин Дмитрий Козьмин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1823
Отец: Пюкшин Козма Иванов
Ф.60 оп.233 д.1987 л 427об-428 ЦАНО РС10 -семья №20 РС9 - семья № 22
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1843
Сын: Пюкшин Яков Дмитриев
Мать ребёнка: Пюкшина Анна Филиппова Иванова
Ф.60 оп.233 д.1987 л 427об-428 ЦАНО РС10 -семья №20 РС9 - семья № 22 ф.570 оп.559а д.1507 л.144 ЦАНО
Рождение ребёнка
Вычислено 1850
Дочь: (Пюкшина) Екатерина Дмитриева
Мать ребёнка: Пюкшина Анна Филиппова Иванова
Ф.60 оп.233 д.1987 л 427об-428 ЦАНО РС10 -семья №20 РС9 - семья № 22 ф.570 оп.559а д.1507 л.144 ЦАНО
Военная служба
1853
Ф.60 оп.233 д.1987 л 427об-428 ЦАНО РС10 -семья №20 РС9 - семья № 22
Рождение ребёнка
Вычислено 1853
Дочь: (Пюкшина) Прасковья Дмитриева
Мать ребёнка: Пюкшина Анна Филиппова Иванова
Ф.60 оп.233 д.1987 л 427об-428 ЦАНО РС10 -семья №20 РС9 - семья № 22 ф.570 оп.559а д.1507 л.144 ЦАНО
Смерть
Неизвестно