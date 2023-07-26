Пюкшин Дмитрий Козьмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПюкшин Дмитрий Козьмин

Пюкшин Дмитрий Козьмин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1781 г.р.

Мать

Вычислено 1782 г.р.

Жена

Вычислено 1824 г.р.

Дети

Добавил:

ЛЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1823

Отец: Пюкшин Козма Иванов

Мать: Пюкшина Прасковья Миронова

Ф.60 оп.233 д.1987 л 427об-428 ЦАНО РС10 -семья №20 РС9 - семья № 22
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пюкшина Анна Филиппова Иванова

Рождение ребёнка
Вычислено 1843

Сын: Пюкшин Яков Дмитриев

Мать ребёнка: Пюкшина Анна Филиппова Иванова

Ф.60 оп.233 д.1987 л 427об-428 ЦАНО РС10 -семья №20 РС9 - семья № 22 ф.570 оп.559а д.1507 л.144 ЦАНО
Рождение ребёнка
Вычислено 1850

Дочь: (Пюкшина) Екатерина Дмитриева

Мать ребёнка: Пюкшина Анна Филиппова Иванова

Ф.60 оп.233 д.1987 л 427об-428 ЦАНО РС10 -семья №20 РС9 - семья № 22 ф.570 оп.559а д.1507 л.144 ЦАНО
Военная служба
1853
Ф.60 оп.233 д.1987 л 427об-428 ЦАНО РС10 -семья №20 РС9 - семья № 22
Рождение ребёнка
Вычислено 1853

Дочь: (Пюкшина) Прасковья Дмитриева

Мать ребёнка: Пюкшина Анна Филиппова Иванова

Ф.60 оп.233 д.1987 л 427об-428 ЦАНО РС10 -семья №20 РС9 - семья № 22 ф.570 оп.559а д.1507 л.144 ЦАНО
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.