Пюкшина Анна Филиппова Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПюкшина Анна Филиппова Иванова

Пюкшина Анна Филиппова Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1823 г.р.

Дети

Добавил:

ЛЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1824

Отец: не указан

Мать: не указана

ф.570 оп.559а д.1507 л.144 ЦАНО
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пюкшин Дмитрий Козьмин

Рождение ребёнка
Вычислено 1843

Сын: Пюкшин Яков Дмитриев

Отец ребёнка: Пюкшин Дмитрий Козьмин

Ф.60 оп.233 д.1987 л 427об-428 ЦАНО РС10 -семья №20 РС9 - семья № 22 ф.570 оп.559а д.1507 л.144 ЦАНО
Рождение ребёнка
Вычислено 1850

Дочь: (Пюкшина) Екатерина Дмитриева

Отец ребёнка: Пюкшин Дмитрий Козьмин

Ф.60 оп.233 д.1987 л 427об-428 ЦАНО РС10 -семья №20 РС9 - семья № 22 ф.570 оп.559а д.1507 л.144 ЦАНО
Рождение ребёнка
Вычислено 1853

Дочь: (Пюкшина) Прасковья Дмитриева

Отец ребёнка: Пюкшин Дмитрий Козьмин

Ф.60 оп.233 д.1987 л 427об-428 ЦАНО РС10 -семья №20 РС9 - семья № 22 ф.570 оп.559а д.1507 л.144 ЦАНО
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.