Воробьёва (Дорохова) Агафья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёва (Дорохова) Агафья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1881

Отец: Дорохов Петр

Мать: Дорохова Агапия Матвеева

Рождение ребёнка
07.09.1900

Дочь: Воробьёва (Воробьёва) Феодора

Отец ребёнка: Воробьёв Савелий Иванович

Рождение ребёнка
02.05.1912

Дочь: Абрамова (Воробьёва) Елизавета Савельевна

Отец ребёнка: Воробьёв Савелий Иванович

Смерть
Неизвестно

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