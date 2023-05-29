Воробьёва (Дорохова) Агафья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1881
Отец: Дорохов Петр
Мать: Дорохова Агапия Матвеева
Рождение ребёнка
07.09.1900
Дочь: Воробьёва (Воробьёва) Феодора
Отец ребёнка: Воробьёв Савелий Иванович
Рождение ребёнка
02.05.1912
Дочь: Абрамова (Воробьёва) Елизавета Савельевна
Отец ребёнка: Воробьёв Савелий Иванович
Смерть
Неизвестно