Дорохова Агапия Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.02.1881
Дочь: Воробьёва (Дорохова) Агафья Петровна
Отец ребёнка: Дорохов Петр
Рождение ребёнка
26.05.1885
Дочь: (Дорохова) Феодосия Петрова
Отец ребёнка: Дорохов Петр
Рождение ребёнка
21.01.1891
Дочь: Душечкина (Дорохова) Мария Петровна
Отец ребёнка: Дорохов Петр
Рождение ребёнка
19.04.1894
Отец ребёнка: Дорохов Петр
Рождение ребёнка
19.04.1894
Дочь: Дорохова Александра Петровна
Отец ребёнка: Дорохов Петр
Смерть
Неизвестно