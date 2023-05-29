Дорохова Агапия Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДорохова Агапия Матвеева

Дорохова Агапия Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1881

Дочь: Воробьёва (Дорохова) Агафья Петровна

Отец ребёнка: Дорохов Петр

Рождение ребёнка
26.05.1885

Дочь: (Дорохова) Феодосия Петрова

Отец ребёнка: Дорохов Петр

Рождение ребёнка
21.01.1891

Дочь: Душечкина (Дорохова) Мария Петровна

Отец ребёнка: Дорохов Петр

Рождение ребёнка
19.04.1894

Сын: Дорохов Георгий Петрович

Отец ребёнка: Дорохов Петр

Рождение ребёнка
19.04.1894

Дочь: Дорохова Александра Петровна

Отец ребёнка: Дорохов Петр

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.