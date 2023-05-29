Дорохов Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДорохов Петр

Дорохов Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Дорохов Никифор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1881

Дочь: Воробьёва Агафья Петровна

Мать ребёнка: Дорохова Агапия Матвеева

Рождение ребёнка
26.05.1885

Дочь: Феодосия Петрова

Мать ребёнка: Дорохова Агапия Матвеева

Рождение ребёнка
21.01.1891

Дочь: Душечкина Мария Петровна

Мать ребёнка: Дорохова Агапия Матвеева

Рождение ребёнка
19.04.1894

Сын: Дорохов Георгий Петрович

Мать ребёнка: Дорохова Агапия Матвеева

Рождение ребёнка
19.04.1894

Дочь: Дорохова Александра Петровна

Мать ребёнка: Дорохова Агапия Матвеева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close