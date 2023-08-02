Лисицына Екатерина Аврамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1795
Отец ребёнка: Лисицын Яков Емельянович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Лисицына) Матрена Сергеевна
Отец ребёнка: Лисицын Яков Емельянович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Лисицына) Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Лисицын Яков Емельянович
Смерть
Неизвестно