Лисицына Екатерина Аврамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисицына Екатерина Аврамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1768 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лисицын Яков Емельянович

Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Лисицын Сергей Яковлевич

Отец ребёнка: Лисицын Яков Емельянович

Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Лисицына) Матрена Сергеевна

Отец ребёнка: Лисицын Яков Емельянович

Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Лисицына) Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Лисицын Яков Емельянович

Смерть
Неизвестно

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