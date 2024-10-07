Козмин Степан Александрович
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козмина Анна Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Козмина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Козмина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: (Козмина) Павла Степановна
Мать ребёнка: Козмина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: (Козмина) Клавдия Степановна
Мать ребёнка: Козмина Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно