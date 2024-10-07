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Козмин Степан Александрович

Место рождения

Губино, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Козмин Александр Васильевич

Мать: Козмина Екатерина Васильевна

Губино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козмина Анна Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Губино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Козмин Иван Степанович

Мать ребёнка: Козмина Анна Ивановна

Губино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Козмин Степан Степанович

Мать ребёнка: Козмина Анна Ивановна

Губино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: (Козмина) Павла Степановна

Мать ребёнка: Козмина Анна Ивановна

Губино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: (Козмина) Клавдия Степановна

Мать ребёнка: Козмина Анна Ивановна

Губино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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