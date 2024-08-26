Козмин Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиМежду 1873 и 1888
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Около 1862
Рождение ребёнка
1863
Дочь: (Козмина) Анна Александровна
Мать ребёнка: Козмина Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
1864
Сын: Козмин Василий Александрович
Мать ребёнка: Козмина Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
1869
Сын: Козмин Михаил Александрович
Мать ребёнка: Козмина Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
1873
Сын: Козмин Степан Александрович
Мать ребёнка: Козмина Екатерина Васильевна
Смерть
Между 1873 и 1888