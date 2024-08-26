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Козмин Александр Васильевич

Место рождения

Харитоновская

Дата рождения

1836

Дата смерти

Между 1873 и 1888

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Козмин Василий Григорьевич

Мать: Козмина Анисия Фёдоровна

Место жительства
Неизвестно
Губино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Около 1862

Жена: Козмина Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
1863

Дочь: (Козмина) Анна Александровна

Мать ребёнка: Козмина Екатерина Васильевна

Губино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Козмин Василий Александрович

Мать ребёнка: Козмина Екатерина Васильевна

Губино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Козмин Михаил Александрович

Мать ребёнка: Козмина Екатерина Васильевна

Губино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Козмин Степан Александрович

Мать ребёнка: Козмина Екатерина Васильевна

Губино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Между 1873 и 1888

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