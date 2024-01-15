Худоногова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Худоногова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1677

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1677

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1698

Дочь: Анисья Михайловна

Отец ребёнка: Худоногов Михайло

д. Есаулово Красноярский уезд
Рождение ребёнка
1700

Сын: Худоногов Семен Михайлович

Отец ребёнка: Худоногов Михайло

д. Есаулово Красноярский уезд
Рождение ребёнка
1701

Сын: Худоногов Прокопий Михайлович

Отец ребёнка: Худоногов Михайло

д. Есаулово Красноярский уезд
Рождение ребёнка
1705

Сын: Худоногов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Худоногов Михайло

д. Есаулово Красноярский уезд
Рождение ребёнка
1709

Дочь: Прасковья Михайловна

Отец ребёнка: Худоногов Михайло

д. Есаулово Красноярский уезд
Рождение ребёнка
1710

Дочь: Орина Михайловна

Отец ребёнка: Худоногов Михайло

Рождение ребёнка
1713

Дочь: Матрена Михайловна

Отец ребёнка: Худоногов Михайло

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Худоногов Михайло

Смерть
Неизвестно
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