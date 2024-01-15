Худоногова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1677
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1698
Дочь: Анисья Михайловна
Отец ребёнка: Худоногов Михайло
д. Есаулово Красноярский уезд
Рождение ребёнка
1700
Сын: Худоногов Семен Михайлович
Отец ребёнка: Худоногов Михайло
д. Есаулово Красноярский уезд
Рождение ребёнка
1701
Сын: Худоногов Прокопий Михайлович
Отец ребёнка: Худоногов Михайло
д. Есаулово Красноярский уезд
Рождение ребёнка
1705
Сын: Худоногов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Худоногов Михайло
д. Есаулово Красноярский уезд
Рождение ребёнка
1709
Дочь: Прасковья Михайловна
Отец ребёнка: Худоногов Михайло
д. Есаулово Красноярский уезд
Рождение ребёнка
1710
Дочь: Орина Михайловна
Отец ребёнка: Худоногов Михайло
Рождение ребёнка
1713
Дочь: Матрена Михайловна
Отец ребёнка: Худоногов Михайло
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Худоногов Михайло
Смерть
Неизвестно