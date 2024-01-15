Худоногов Михайло
Место рожденияНе указано
Дата рождения1675
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1698
Дочь: Анисья Михайловна
Мать ребёнка: Худоногова Анна
д. Есаулово Красноярский уезд
Рождение ребёнка
1700
Сын: Худоногов Семен Михайлович
Мать ребёнка: Худоногова Анна
д. Есаулово Красноярский уезд
Рождение ребёнка
1701
Сын: Худоногов Прокопий Михайлович
Мать ребёнка: Худоногова Анна
д. Есаулово Красноярский уезд
Рождение ребёнка
1705
Сын: Худоногов Василий Михайлович
Мать ребёнка: Худоногова Анна
д. Есаулово Красноярский уезд
Рождение ребёнка
1709
Дочь: Прасковья Михайловна
Мать ребёнка: Худоногова Анна
д. Есаулово Красноярский уезд
Рождение ребёнка
1710
Дочь: Орина Михайловна
Мать ребёнка: Худоногова Анна
Рождение ребёнка
1713
Дочь: Матрена Михайловна
Мать ребёнка: Худоногова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Худоногова Анна
Смерть
Неизвестно