Худоногов Михайло — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХудоногов Михайло

Худоногов Михайло

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1675

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1698

Дочь: Анисья Михайловна

Мать ребёнка: Худоногова Анна

д. Есаулово Красноярский уезд
Рождение ребёнка
1700

Сын: Худоногов Семен Михайлович

Мать ребёнка: Худоногова Анна

д. Есаулово Красноярский уезд
Рождение ребёнка
1701

Сын: Худоногов Прокопий Михайлович

Мать ребёнка: Худоногова Анна

д. Есаулово Красноярский уезд
Рождение ребёнка
1705

Сын: Худоногов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Худоногова Анна

д. Есаулово Красноярский уезд
Рождение ребёнка
1709

Дочь: Прасковья Михайловна

Мать ребёнка: Худоногова Анна

д. Есаулово Красноярский уезд
Рождение ребёнка
1710

Дочь: Орина Михайловна

Мать ребёнка: Худоногова Анна

Рождение ребёнка
1713

Дочь: Матрена Михайловна

Мать ребёнка: Худоногова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Худоногова Анна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close