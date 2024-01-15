(Худоногова) Орина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Худоногова) Орина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1710

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1675 г.р.

Мать

1677 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: Худоногов Михайло

Мать: Худоногова Анна

Смерть
Неизвестно
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