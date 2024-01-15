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(Худоногова) Орина Михайловна
(Худоногова) Орина Михайловна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1710
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Худоногов Михайло
1675 г.р.
Мать
Худоногова Анна
1677 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец:
Худоногов Михайло
Мать:
Худоногова Анна
Смерть
Неизвестно
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