Хитрово Яков Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1675
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1637
Сын: Хитрово Венедикт Яковлевич
Мать ребёнка: Хитрово N.N. Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хитрово N.N. Дмитриевна
Смерть
1675
Старочеркасская, Аксайский муниципальный район, Ростовская область