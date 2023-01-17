Хитрово Яков Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хитрово Яков Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1675

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1637

Сын: Хитрово Венедикт Яковлевич

Мать ребёнка: Хитрово N.N. Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хитрово N.N. Дмитриевна

Смерть
1675
Старочеркасская, Аксайский муниципальный район, Ростовская область
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