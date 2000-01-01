Хитрово Венедикт Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хитрово Венедикт Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1637

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1637

Отец: Хитрово Яков Тимофеевич

Мать: Хитрово N.N. Дмитриевна

Бракосочетание
Около 1660

Жена: Хитрово Екатерина Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хилкова Анна Венедиктовна

Мать ребёнка: Хитрово Екатерина Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Головина Евдокия Венедиктовна

Мать ребёнка: Хитрово Екатерина Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хитрово Екатерина Степановна

Смерть
Неизвестно
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