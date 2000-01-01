Хитрово Венедикт Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1637
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1637
Отец: Хитрово Яков Тимофеевич
Мать: Хитрово N.N. Дмитриевна
Бракосочетание
Около 1660
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хилкова Анна Венедиктовна
Мать ребёнка: Хитрово Екатерина Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Головина Евдокия Венедиктовна
Мать ребёнка: Хитрово Екатерина Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно