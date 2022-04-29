Хитрово Екатерина Степановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Хитрово Екатерина Степановна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Хитрово Венедикт Яковлевич1637 г.р.
Дети
Головина (Хитрово) Евдокия ВенедиктовнаНеизвестно г.р.
Хилкова (Хитрово) Анна ВенедиктовнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хилкова (Хитрово) Анна Венедиктовна

Отец ребёнка: Хитрово Венедикт Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Головина (Хитрово) Евдокия Венедиктовна

Отец ребёнка: Хитрово Венедикт Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хитрово Венедикт Яковлевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.