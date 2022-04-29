Хитрово Екатерина Степановна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Хитрово Венедикт Яковлевич1637 г.р.
Дети
Головина (Хитрово) Евдокия ВенедиктовнаНеизвестно г.р.
Хилкова (Хитрово) Анна ВенедиктовнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хилкова (Хитрово) Анна Венедиктовна
Отец ребёнка: Хитрово Венедикт Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Головина (Хитрово) Евдокия Венедиктовна
Отец ребёнка: Хитрово Венедикт Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно