Старочеркасская
Аксайский муниципальный район, Ростовская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- станица
- Координаты
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
38Старочеркасская, станица казачья.при р. Доне.25—95921561950Церквей православных 3. Девичий Ефремовский монастырь с церковью. Приходское училище. Ярмарок 2. Заводов 10: салотопенный 1 и рыбоспетных 9.Показать скан
Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года
№Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
4223Старочеркасская станица, при реке Дон12547870263156375Ст. пр., засед., полиц. прист., 1 собор, 2 церкви, жен. монаст., 2-кл. уч., 2 цк.-пр. школы, женское училище2525—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
49479Старочеркасскаястаница47°15'00"40°02'00"L-37-033
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
60602462101ст-ца Старочеркасскаястаница