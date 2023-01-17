станица Старочеркасская, станица Старочеркасская, Аксайский муниципальный район, Ростовская область (на 2019) — Familio

Старочеркасская

Аксайский муниципальный район, Ростовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
станица
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Черкасский округ
38Старочеркасская, станица казачья.при р. Доне.2595921561950Церквей православных 3. Девичий Ефремовский монастырь с церковью. Приходское училище. Ярмарок 2. Заводов 10: салотопенный 1 и рыбоспетных 9.
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Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Сальский округ, Старочеркасская станица
4223Старочеркасская станица, при реке Дон12547870263156375Ст. пр., засед., полиц. прист., 1 собор, 2 церкви, жен. монаст., 2-кл. уч., 2 цк.-пр. школы, женское училище2525

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ростовская область, Аксайский район
49479Старочеркасскаястаница47°15'00"40°02'00"L-37-033

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ростовская область, Аксайский муниципальный район, Старочеркасское сельское поселение
60602462101ст-ца Старочеркасскаястаница
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