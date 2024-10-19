Пургин Иван Никандрович
Место рождения
Дата рождения25.12.1885
Дата смерти12.04.1921
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1885
Рождение ребёнка
11.11.1905 ст.
Сын: Пургин Александр Иванович
Мать ребёнка: Пургина (Корелкина) Серафима Михайловна
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Пургина (Корелкина) Серафима Михайловна
Бракосочетание
10.01.1907 ст.
Бракосочетание
24.04.1920
У Ивана это второй брак
Смерть
12.04.1921
Рождение ребёнка
13.06.1921
Сын: Пургин Иван Иванович
Мать ребёнка: Удалова (Егорова) Елизавета Ивановна