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Пургин Иван Никандрович

Место рождения

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

25.12.1885

Дата смерти

12.04.1921

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1885

Отец: Пургин Никандр Иванович

Мать: Пургина (Леднева) Любовь Григорьевна

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
11.11.1905 ст.

Сын: Пургин Александр Иванович

Мать ребёнка: Пургина (Корелкина) Серафима Михайловна

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Пургин Михаил Иванович

Мать ребёнка: Пургина (Корелкина) Серафима Михайловна

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
10.01.1907 ст.

Жена: Пургина (Корелкина) Серафима Михайловна

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
24.04.1920

Жена: Удалова (Егорова) Елизавета Ивановна

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
У Ивана это второй брак
Смерть
12.04.1921
Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
13.06.1921

Сын: Пургин Иван Иванович

Мать ребёнка: Удалова (Егорова) Елизавета Ивановна

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

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