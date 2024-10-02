Пургина (Леднева) Любовь Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пургина (Леднева) Любовь Григорьевна

Место рождения

Рудеево

Дата рождения

1853

Дата смерти

01.09.1900 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Леднев Григорий Осипович

Мать: Екатерина Матвеевна

Бракосочетание
28.01.1873 ст.

Муж: Пургин Никандр Иванович

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
21.08.1875 ст.

Сын: Пургин Александр Никандрович

Отец ребёнка: Пургин Никандр Иванович

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
13.08.1877 ст.

Сын: Пургин Александр Никандрович

Отец ребёнка: Пургин Никандр Иванович

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
16.08.1880 ст.

Дочь: Мерилова (Пургина) Наталья Никандровна

Отец ребёнка: Пургин Никандр Иванович

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
01.10.1883

Дочь: Пургина Афанасия Никандровна

Отец ребёнка: Пургин Никандр Иванович

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
25.12.1885

Сын: Пургин Иван Никандрович

Отец ребёнка: Пургин Никандр Иванович

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
01.09.1900 ст.
Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

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