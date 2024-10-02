Пургина (Леднева) Любовь Григорьевна
Место рожденияРудеево
Дата рождения1853
Дата смерти01.09.1900 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Леднев Григорий Осипович
Мать: Екатерина Матвеевна
Бракосочетание
28.01.1873 ст.
Рождение ребёнка
21.08.1875 ст.
Сын: Пургин Александр Никандрович
Отец ребёнка: Пургин Никандр Иванович
Рождение ребёнка
13.08.1877 ст.
Сын: Пургин Александр Никандрович
Отец ребёнка: Пургин Никандр Иванович
Рождение ребёнка
16.08.1880 ст.
Дочь: Мерилова (Пургина) Наталья Никандровна
Отец ребёнка: Пургин Никандр Иванович
Рождение ребёнка
01.10.1883
Дочь: Пургина Афанасия Никандровна
Отец ребёнка: Пургин Никандр Иванович
Рождение ребёнка
25.12.1885
Отец ребёнка: Пургин Никандр Иванович
Смерть
01.09.1900 ст.