Пургина (Корелкина) Серафима Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пургина (Корелкина) Серафима Михайловна

Место рождения

Федорово

Дата рождения

1881

Дата смерти

11.07.1907 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Корелкин Михаил Арсеньевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Пургин Александр Иванович

Отец ребёнка: Пургин Иван Никандрович

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Пургин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Пургин Иван Никандрович

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
10.01.1907 ст.

Муж: Пургин Иван Никандрович

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
11.07.1907 ст.
Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

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