Пургина (Корелкина) Серафима Михайловна
Место рожденияФедорово
Дата рождения1881
Дата смерти11.07.1907 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Корелкин Михаил Арсеньевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Сын: Пургин Александр Иванович
Отец ребёнка: Пургин Иван Никандрович
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Пургин Иван Никандрович
Бракосочетание
10.01.1907 ст.
Смерть
11.07.1907 ст.