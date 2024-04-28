Сюсюкин Роман Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Сюсюкин Роман

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1884 г.р.
1890 г.р.
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Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сюсюкин Иван Романович

Мать ребёнка: Сюсюкина Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сюсюкина Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сюсюкина Анастасия

Рождение ребёнка
29.02.1884

Сын: Сюсюкин Ефрем Романович

Мать ребёнка: Сюсюкина Анастасия

Село Обильное георгиевского района
Рождение ребёнка
25.01.1890

Дочь: (Сюсюкина) Татьяна Романовна («Мамаша»)

Мать ребёнка: Сюсюкина Анастасия

Смерть
Неизвестно

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