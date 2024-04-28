Сюсюкин Роман
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сюсюкина Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сюсюкина Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сюсюкина Анастасия
Рождение ребёнка
29.02.1884
Мать ребёнка: Сюсюкина Анастасия
Село Обильное георгиевского района
Рождение ребёнка
25.01.1890
Дочь: (Сюсюкина) Татьяна Романовна («Мамаша»)
Мать ребёнка: Сюсюкина Анастасия
Смерть
Неизвестно