Сюсюкина Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сюсюкин Роман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сюсюкин Роман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сюсюкин Роман
Рождение ребёнка
29.02.1884
Отец ребёнка: Сюсюкин Роман
Село Обильное георгиевского района
Рождение ребёнка
25.01.1890
Дочь: (Сюсюкина) Татьяна Романовна («Мамаша»)
Отец ребёнка: Сюсюкин Роман