Сюсюкин Ефрем Романович 29.02.1884 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сюсюкин Ефрем Романович

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Место рождения

Село Обильное георгиевского района

Дата рождения

29.02.1884

Дата смерти

26.07.1967

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1884

Отец: Сюсюкин Роман

Мать: Сюсюкина Анастасия

Село Обильное георгиевского района
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сюсюкина (Федцова-Дубинина) Ксения (Сюта) Фёдоровна

Рождение ребёнка
04.08.1920

Дочь: Шульга (Сюсюкина) Мария Ефремовна

Мать ребёнка: Сюсюкина (Федцова-Дубинина) Ксения (Сюта) Фёдоровна

Георгиевск
Рождение ребёнка
21.?.1931

Дочь: Мосиенко (Сюсюкина) Полина Ефремовна

Мать ребёнка: Сюсюкина (Федцова-Дубинина) Ксения (Сюта) Фёдоровна

с. Обильное
В свидетельстве о смерти стоит дата рождения 17 января 1931
Смерть
26.07.1967
Георгиевск

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