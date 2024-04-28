Сюсюкин Ефрем Романович
Место рожденияСело Обильное георгиевского района
Дата рождения29.02.1884
Дата смерти26.07.1967
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1884
Отец: Сюсюкин Роман
Мать: Сюсюкина Анастасия
Село Обильное георгиевского района
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.08.1920
Дочь: Шульга (Сюсюкина) Мария Ефремовна
Мать ребёнка: Сюсюкина (Федцова-Дубинина) Ксения (Сюта) Фёдоровна
Георгиевск
Рождение ребёнка
21.?.1931
Дочь: Мосиенко (Сюсюкина) Полина Ефремовна
Мать ребёнка: Сюсюкина (Федцова-Дубинина) Ксения (Сюта) Фёдоровна
с. Обильное
В свидетельстве о смерти стоит дата рождения 17 января 1931
Смерть
26.07.1967
Георгиевск