Мухина Мария Федотовна Около 1804 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМухина Мария Федотовна

Мухина Мария Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1806 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.05.1821

Муж: Мухин Федул Кузьмич

Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1830 ст.

Сын: Мухин Павел Федулович

Отец ребёнка: Мухин Федул Кузьмич

Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1833 ст.

Сын: Мухин Герасим Федулович

Отец ребёнка: Мухин Федул Кузьмич

Нагиши
Рождение ребёнка
Около 1842 ст.

Дочь: Мухина Федосья Федуловна

Отец ребёнка: Мухин Федул Кузьмич

Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1843 ст.

Дочь: Мухина Василиса Федуловна

Отец ребёнка: Мухин Федул Кузьмич

Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.