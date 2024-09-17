Мухина Мария Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.05.1821
Муж: Мухин Федул Кузьмич
Рождение ребёнка
Около 1830 ст.
Отец ребёнка: Мухин Федул Кузьмич
Рождение ребёнка
Около 1833 ст.
Отец ребёнка: Мухин Федул Кузьмич
Нагиши
Рождение ребёнка
Около 1842 ст.
Дочь: Мухина Федосья Федуловна
Отец ребёнка: Мухин Федул Кузьмич
Рождение ребёнка
Около 1843 ст.
Дочь: Мухина Василиса Федуловна
Отец ребёнка: Мухин Федул Кузьмич
Смерть
Неизвестно