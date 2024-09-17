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Мухин Федул Кузьмич

Место рождения

Нагиши

Дата рождения

Около 1806 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1775 г.р.

Мать

Около 1774 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806 ст.

Отец: Половинкин Кузьма Иванович

Мать: Половинкина (Лаптева) Ирина Кирилловна

Бракосочетание
22.05.1821

Жена: скрыто настройками приватности

Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1830 ст.

Сын: Мухин Павел Федулович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1833 ст.

Сын: Мухин Герасим Федулович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1842 ст.

Дочь: Мухина Федосья Федуловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1843 ст.

Дочь: Мухина Василиса Федуловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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