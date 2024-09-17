Мухин Федул Кузьмич
Место рожденияНагиши
Дата рожденияОколо 1806 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806 ст.
Бракосочетание
22.05.1821
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1830 ст.
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1833 ст.
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1842 ст.
Дочь: Мухина Федосья Федуловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1843 ст.
Дочь: Мухина Василиса Федуловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно