Антонина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1951
Сын: Капеистов Геннадий
Отец ребёнка: Капеистов Петр
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Капеистов Владимир
Отец ребёнка: Капеистов Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила
Отец ребёнка: Капеистов Петр
Смерть
Неизвестно