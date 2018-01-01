Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1951

Сын: Капеистов Геннадий

Отец ребёнка: Капеистов Петр

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Капеистов Владимир

Отец ребёнка: Капеистов Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила

Отец ребёнка: Капеистов Петр

Смерть
Неизвестно
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