(Капеистова) Людмила
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Капеистов Петр
Мать: Антонина
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2018