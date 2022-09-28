(Капеистова) Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Капеистова) Людмила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2018

Пол

Женский

Отец

1923 г.р.

Мать

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Капеистов Петр

Мать: Антонина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2018

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