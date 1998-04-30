Капеистов Геннадий
Место рожденияРоссия
Дата рождения1951
Дата смерти1993
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951
Отец: Капеистов Петр
Мать: Антонина
Россия
Рождение ребёнка
17.07.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1993