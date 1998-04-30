Капеистов Геннадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капеистов Геннадий

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Место рождения

Россия

Дата рождения

1951

Дата смерти

1993

Пол

Мужской

Отец

1923 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951

Отец: Капеистов Петр

Мать: Антонина

Россия
Рождение ребёнка
17.07.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1993
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