Варлакова Матрона (Феодора) Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1773 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1806 ст.
Дочь: Фекла Михайловна
Отец ребёнка: Варлаков Михайло Егорович
Рождение ребёнка
Около 1809 ст.
Дочь: Агафия Михайловна
Отец ребёнка: Варлаков Михайло Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно