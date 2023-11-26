Варлаков Михайло Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1772 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772 ст.
Рождение ребёнка
Около 1806 ст.
Дочь: Фекла Михайловна
Мать ребёнка: Варлакова Матрона (Феодора) Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1809 ст.
Дочь: Агафия Михайловна
Мать ребёнка: Варлакова Матрона (Феодора) Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно