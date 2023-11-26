Варлаков Михайло Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВарлаков Михайло Егорович

Варлаков Михайло Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1772 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772 ст.

Отец: Варлаков Егор Федорович

Мать: Варлакова Матрена Даниловна

Рождение ребёнка
Около 1806 ст.

Дочь: Фекла Михайловна

Мать ребёнка: Варлакова Матрона (Феодора) Григорьевна

Вилкино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1809 ст.

Дочь: Агафия Михайловна

Мать ребёнка: Варлакова Матрона (Феодора) Григорьевна

Вилкино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варлакова Матрона (Феодора) Григорьевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close