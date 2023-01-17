Абрамова Настасья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.11.1903
Дочь: Абрамова Стефанида
Отец ребёнка: Абрамов Лазарь
Рождение ребёнка
27.01.1907
Сын: Абрамов Иоанн
Отец ребёнка: Абрамов Лазарь
Рождение ребёнка
22.09.1913
Сын: Абрамов Иоанн
Отец ребёнка: Абрамов Лазарь
Рождение ребёнка
01.02.1917
Дочь: Абрамов Анна
Отец ребёнка: Абрамов Лазарь
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абрамов Лазарь
Смерть
Неизвестно