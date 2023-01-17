Абрамова Настасья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова Настасья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.11.1903

Дочь: Абрамова Стефанида

Отец ребёнка: Абрамов Лазарь

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.01.1907

Сын: Абрамов Иоанн

Отец ребёнка: Абрамов Лазарь

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
22.09.1913

Сын: Абрамов Иоанн

Отец ребёнка: Абрамов Лазарь

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.02.1917

Дочь: Абрамов Анна

Отец ребёнка: Абрамов Лазарь

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрамов Лазарь

Смерть
Неизвестно
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