Абрамов Лазарь
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Абрамов Тимофей
Рождение ребёнка
09.11.1903
Дочь: Абрамова Стефанида
Мать ребёнка: Абрамова Настасья
Рождение ребёнка
27.01.1907
Сын: Абрамов Иоанн
Мать ребёнка: Абрамова Настасья
Рождение ребёнка
22.09.1913
Сын: Абрамов Иоанн
Мать ребёнка: Абрамова Настасья
Рождение ребёнка
01.02.1917
Дочь: Абрамов Анна
Мать ребёнка: Абрамова Настасья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Абрамова Настасья
Смерть
Неизвестно