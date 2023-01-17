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Абрамов Лазарь

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Место рождения

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Абрамов Тимофей

Мать: Абрамова Ефросинья Михайловна

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.11.1903

Дочь: Абрамова Стефанида

Мать ребёнка: Абрамова Настасья

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.01.1907

Сын: Абрамов Иоанн

Мать ребёнка: Абрамова Настасья

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
22.09.1913

Сын: Абрамов Иоанн

Мать ребёнка: Абрамова Настасья

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.02.1917

Дочь: Абрамов Анна

Мать ребёнка: Абрамова Настасья

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абрамова Настасья

Смерть
Неизвестно
Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
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