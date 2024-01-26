Пивоваров Павел Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПивоваров Павел Ильич

Пивоваров Павел Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

вя
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1834

Отец: Пивоваров Илья Акиндинович

Мать: Пивоварова Агафья Демидовна

Бракосочетание
02.11.1852

Жена: Пивоварова Ираида Стефановна

Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Пивоваров Алексей Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1855

Дочь: Плехова Евфимия Павловна

Мать ребёнка: Пивоварова Ираида Стефановна

Штанигурт, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1858

Сын: Пивоваров Алексей Павлович

Мать ребёнка: Пивоварова Ираида Стефановна

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Пивоварова Пелагия Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1861

Сын: Пивоваров Александр Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1865

Сын: Пивоваров Иван Павлович

Мать ребёнка: Пивоварова Ираида Стефановна

Рождение ребёнка
1872

Сын: Пивоваров Яков Павлович

Мать ребёнка: Пивоварова Ираида Стефановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close