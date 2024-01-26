Пивоваров Павел Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1834
Бракосочетание
02.11.1852
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Пивоваров Алексей Павлович
Рождение ребёнка
01.09.1855
Дочь: Плехова Евфимия Павловна
Мать ребёнка: Пивоварова Ираида Стефановна
Штанигурт, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1858
Сын: Пивоваров Алексей Павлович
Мать ребёнка: Пивоварова Ираида Стефановна
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Пивоварова Пелагия Павловна
Рождение ребёнка
1861
Сын: Пивоваров Александр Павлович
Рождение ребёнка
1865
Мать ребёнка: Пивоварова Ираида Стефановна
Рождение ребёнка
1872
Мать ребёнка: Пивоварова Ираида Стефановна
Смерть
Неизвестно