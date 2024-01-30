Пивоварова (Кощеева) Ираида Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1835
Дата смерти1887
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1835
Бракосочетание
02.11.1852
Рождение ребёнка
01.09.1855
Дочь: Плехова (Пивоварова) Евфимия Павловна
Отец ребёнка: Пивоваров Павел Ильич
Штанигурт, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1858
Сын: Пивоваров Алексей Павлович
Отец ребёнка: Пивоваров Павел Ильич
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Пивоваров Павел Ильич
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Пивоваров Павел Ильич
Смерть
1887
Умерла в 53 года от хромоты.