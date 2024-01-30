Пивоварова (Кощеева) Ираида Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пивоварова (Кощеева) Ираида Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1835

Дата смерти

1887

Пол

Женский

Добавил:

вя
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1835

Отец: Кощеев Стефан Иванович

Мать: Кощеева (Антонова) Татьяна Стефановна

Бракосочетание
02.11.1852

Муж: Пивоваров Павел Ильич

Рождение ребёнка
01.09.1855

Дочь: Плехова (Пивоварова) Евфимия Павловна

Отец ребёнка: Пивоваров Павел Ильич

Штанигурт, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1858

Сын: Пивоваров Алексей Павлович

Отец ребёнка: Пивоваров Павел Ильич

Рождение ребёнка
1865

Сын: Пивоваров Иван Павлович

Отец ребёнка: Пивоваров Павел Ильич

Рождение ребёнка
1872

Сын: Пивоваров Яков Павлович

Отец ребёнка: Пивоваров Павел Ильич

Смерть
1887
Умерла в 53 года от хромоты.

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