Ватина (Нужнова) Параскева Алексеевна
Место рождения
Дата рождения11.10.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1889
Восприемники: Урядник Амурского отряда Александр Андреевич Нужнов, казачка Пелагея Тимофеевна Королева.
Бракосочетание
25.01.1908
Поручители от невесты Егор Александрович Нужнов, Семен Тимофеевич Сибилев - казаки Амурского поселка.
Рождение ребёнка
20.03.1916
Дочь: Ватина Матрона Порфирьевна
Отец ребёнка: Ватин Порфирий Михайлович
Смерть
Неизвестно