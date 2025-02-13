Ватина (Нужнова) Параскева Алексеевна 11.10.1889 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ватина (Нужнова) Параскева Алексеевна

Место рождения

Амурский, Брединский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

11.10.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1889

Отец: Нужнов Алексей Петрович

Мать: Нужнова (Прыткова) Василиса Алексеевна

Амурский, Брединский муниципальный район, Челябинская область
Восприемники: Урядник Амурского отряда Александр Андреевич Нужнов, казачка Пелагея Тимофеевна Королева.
Бракосочетание
25.01.1908

Муж: Ватин Порфирий Михайлович

Амурский, Брединский муниципальный район, Челябинская область
Поручители от невесты Егор Александрович Нужнов, Семен Тимофеевич Сибилев - казаки Амурского поселка.
Рождение ребёнка
20.03.1916

Дочь: Ватина Матрона Порфирьевна

Отец ребёнка: Ватин Порфирий Михайлович

Амурский, Брединский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

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