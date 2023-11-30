Нужнова (Прыткова) Василиса Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нужнова (Прыткова) Василиса Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1878 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Прытков Алексей

Мать: не указана

Бракосочетание
06.02.1883 ст.

Муж: Нужнов Алексей Петрович

Свадьба 06.02.1883. Алексей Петрович Нужнов -казак Амурского посёлка на Мещанской дочери г. Троицка Василисе Алексеевне Прытковой. Свидетели Андрей Нужнов, Порфирий Нужнов г. Троицк мещане - Пётр и А... Показать все
Рождение ребёнка
01.01.1885

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нужнов Алексей Петрович

Рождение ребёнка
12.02.1887

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нужнов Алексей Петрович

Рождение ребёнка
11.10.1889

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нужнов Алексей Петрович

Рождение ребёнка
25.03.1893 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нужнов Алексей Петрович

Рождение ребёнка
30.01.1895 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нужнов Алексей Петрович

Рождение ребёнка
10.01.1899

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нужнов Алексей Петрович

Рождение ребёнка
30.10.1902

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нужнов Алексей Петрович

Рождение ребёнка
10.04.1906

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нужнов Алексей Петрович

Смерть
Неизвестно

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