Нужнов Алексей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти15.05.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Бракосочетание
06.02.1883 ст.
Свадьба 06.02.1883. Алексей Петрович Нужнов -казак Амурского посёлка на Мещанской дочери г. Троицка Василисе Алексеевне Прытковой. Свидетели Андрей Нужнов, Порфирий Нужнов г. Троицк мещане - Пётр и А... Показать все
Рождение ребёнка
01.01.1885
Рождение ребёнка
12.02.1887
Рождение ребёнка
11.10.1889
Рождение ребёнка
25.03.1893 ст.
Рождение ребёнка
30.01.1895 ст.
Рождение ребёнка
10.01.1899
Рождение ребёнка
30.10.1902
Рождение ребёнка
10.04.1906
Смерть
15.05.1915
Амурский, Брединский муниципальный район, Челябинская область