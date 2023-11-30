Нужнов Алексей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нужнов Алексей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

15.05.1915

Пол

Мужской

Отец

1838 г.р.

Мать

1938 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Нужнов Петр Павлович

Мать: Нужнова (Мирошникова) Мария Федоровна

Бракосочетание
06.02.1883 ст.

Жена: Нужнова (Прыткова) Василиса Алексеевна

Свадьба 06.02.1883. Алексей Петрович Нужнов -казак Амурского посёлка на Мещанской дочери г. Троицка Василисе Алексеевне Прытковой. Свидетели Андрей Нужнов, Порфирий Нужнов г. Троицк мещане - Пётр и А... Показать все
Рождение ребёнка
01.01.1885

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нужнова (Прыткова) Василиса Алексеевна

Рождение ребёнка
12.02.1887

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нужнова (Прыткова) Василиса Алексеевна

Рождение ребёнка
11.10.1889

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нужнова (Прыткова) Василиса Алексеевна

Рождение ребёнка
25.03.1893 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нужнова (Прыткова) Василиса Алексеевна

Рождение ребёнка
30.01.1895 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нужнова (Прыткова) Василиса Алексеевна

Рождение ребёнка
10.01.1899

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нужнова (Прыткова) Василиса Алексеевна

Рождение ребёнка
30.10.1902

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нужнова (Прыткова) Василиса Алексеевна

Рождение ребёнка
10.04.1906

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нужнова (Прыткова) Василиса Алексеевна

Смерть
15.05.1915
Амурский, Брединский муниципальный район, Челябинская область

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