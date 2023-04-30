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Матросов Михаил Евстигнеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Матросов Евстигней

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Сын: Матросов Прокопий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
14.05.1877

Сын: Матросов Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Матросова Мария Андреевна

Мелекшино, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матросова Мария Андреевна

Смерть
Неизвестно
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