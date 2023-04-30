Матросов Михаил Евстигнеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Матросов Евстигней
Рождение ребёнка
1873
Сын: Матросов Прокопий Михайлович
Рождение ребёнка
14.05.1877
Сын: Матросов Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Матросова Мария Андреевна
Мелекшино, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно